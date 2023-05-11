  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東業績】京東美股升逾6%　首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣

股市 23:00 2023/05/11

分享：

分享：

【京東業績】京東首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣　同勝預期

內地電商巨頭兼藍籌股京東 （09618） 周四（5月11日）收市後公佈2023年首季業績，期內收入2429.56億元（人民幣，下同），按年增1.4%，略高預期的2405億元；純利62.61億元，去年同期蝕29.91億元，勝預期的賺29億元；經調整純利75.91億元，按年增88.3%，高過預期的賺53.4億元。

京東美股（美：JD）向好，現升6.1%，報37.23美元，較港收市135港元，高水8.1%。

京東突然宣布京東集團首席執行官徐雷即將卸任，由首席財務官許冉接任，詳情可看【下一頁】

京東首季業績要聞

對於京東首季表現，徐雷稱，京東首季努力精細化運營、優化商品組合，以及豐富服務範圍等，帶動京東盈利水平顯著提升。徐雷又指，未來數季將進一步完善業務架構，以服務全中國更廣泛的用戶群體，強調集團會保持靈活性以抓住業務發展中的增長機會。

京東零售首季收入為2123.58億元，按年跌2.1%，經營利潤98.44億元，按年增24.7%。京東上季起推百億補貼，期內營銷開支仍然受控，按年降8.0%至80億元。

【大行報告】京東5.11公布首季業績　券商料重整3P業務、家電需求疲軟等拖累收入承壓

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

相關文章：

【京東集團9618】京東青年城周四啟動　涉4000個單位

【人民幣港股】京東申請增設人民幣櫃台　至今第11間

編輯：李哲毅

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【京東9618】京東高層地震：CEO徐雷突退休、12年京東生涯畫上句號　外界料劉強東重新掌舵（第二版）

下一篇文章

【京東業績】京東管理層：次季GMV增長率按季加速　消費需求恢復處於爬坡期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款