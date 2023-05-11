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【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元

商業 15:56 2023/05/11

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根據UK Finance的年度欺詐數據，2022年英國人因欺詐損失了12億英鎊（約118億港元），相當於每分鐘損失2,300英鎊（約22,600港元）。去年英國發生了300多萬宗詐騙，繼信用卡欺詐之後最常見的欺詐類型是涉及購買的詐騙。

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料

欺詐現在是英國最常見的犯罪行為，平均每15人就有1人是受害者。57%的報告案件與購買欺詐有關，其他詐騙包括假冒詐騙、投資欺詐、戀愛詐騙，以及人們為從未實現的商品或服務支付預付費用。

銀行未必補償用戶受欺詐損失

據英國金融貿易協會的數據，去年被騙的英國民眾詐騙損失總額中，約有4成沒有得到補償。協會指銀行僅自願退還授權欺詐造成的約6成的損失，相當於被盜的4.852億英鎊（約48億港元）中的2.856億英鎊（約28億港元）。

英國財政大臣David Postings表示，雖然銀行有法律義務退還未經授權的欺詐行為，但他們不必承擔授權詐騙的費用，因為受害者被誘騙同意向欺詐者匯款。他續指，最常見的欺詐行為都是從網上開始的，呼籲科技和電訊公司在補償損失資金方面發揮更大的作用。

【電話詐騙】通訊辦推「+852」防詐騙提示 本月起境外來電將附話音或文字提醒

責任編輯：李智賢

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