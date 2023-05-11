【美元滙價】花旗專家料美滙指數快跌破百 最快半年內下試96

▲ 美息快見頂，累美元走弱。

聯儲局於上周四（5月4日）加息0.25厘，主席鮑威爾暗示加息周期已完結，累美滙指數續在低位101整固。綜合5位專家的最新前瞻，普遍預期美元不至於單邊貶值，但業界料美滙指數巳呈拐點，在反覆中轉弱。

美資大行花旗料美滙指數快跌破百，最快於半年內再下試96；上商更估計今年尾插至93才尋底。不過，中資滙市達人以美息在高位盤旋一段時間，遂料美滙指數今年底仍穩守101。

專家料美加息周期已完 不利美元

美滙指數今天（5月11日）險守101，較今年3月的高位105.88，累貶近5%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今天回應本報查詢指，3個月內料美滙指數見99.04，未來半年至1年再下試96.06，兩年長期目標93.48。聯儲局加息周期或已到達尾聲，料今年第四季可能減息。

放眼短線，星展香港環球市場策略師李若凡說，短期内預期美滙指數將在100至105的區間内波動；若跌穿100，可能下試99左右。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，聯儲局的加息周期基本結束，對美元不利；但市場對美國貨幣政策的發展已有共識，美元滙價已反映大部份負面因素，單邊貶值機會不大，預計美滙指數年內波幅介乎100到104，年底目標101。

上商研究部主管林俊泓料美滙指數的上落頗大，在93到105浮沉，年底目標為底位93。華僑永亨經濟師姜靜認為，投資者除了關注美國債務上限外，內地公佈外貿數據意外疲弱，亦增添市場對全球需求放緩的擔憂。美國4月份CPI按年升4.9%，略低於預期的5%。技術位來看，美滙指數的支持位在99.2至100.85；關鍵阻力區為101.7至102.90。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪