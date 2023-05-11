▲ 【維達3331】維達主席李朝旺據報研接手瑞典股東Essity持股 或觸發私有化

維達國際 （03331） 瑞典控股股東Essity上月公布，擬出售維達國際持股。外電引述最新消息指，維達國際第二大股東、主席李朝旺控制的富安國際，有意收購Essity持股，涉及約6.2億股，市值逾120億元。

報道指，目前富安國際正與銀行接洽，探討以融資收購的可能性。消息人士強調，交易屬初步階段，仍有其他潛在收購Essity維達持股的買家。

維達國際尾市升幅擴大，全日升1.5%，收報19.72元，成交1240萬元。

李朝旺接手股份或觸發私有化要約

富安國際目前持有維達21%的股權，倘交易最終落實，意味富安國際持有逾7成維達股權，届時或會觸發強制要約收購，惟目前難以判斷維達是否會被私有化。

富安國際主要由維達管理層控制，當中李朝旺持有富安的大部分股權，其餘則由副主席余毅昉及首席技術官董義平持有。

Essity曾在上月宣布，有意出售其維達持股，並已開展包括沽貨在内的戰略審查，原因是冀降低生活用紙產品業務佔總收入的比重。Essity於瑞典斯德歌爾摩交易所上市，去年其淨銷售額為1560億瑞典克朗，維達約佔收入16%。

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記者：伍鍵文