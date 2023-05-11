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【宏觀經濟】畢馬威：中國經濟復甦處早期階段 料全年GDP增長5.7%

股樓投資 17:13 2023/05/11

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畢馬威中國近日發佈的2023年二季度《中國經濟觀察》報告指出，中國經濟在2023年一季度呈現出穩步增長的趨勢，同比增長4.5%，高於市場預期。然而，報告也指出中國經濟復甦仍處於早期階段，內需依然不強，各行業的恢復態勢還不均衡，民營企業信心依然有待提升。因此，政策支持仍然需要加大力度，以便釋放內需潛力，支撐經濟平穩增長，料全年GDP增長5.7%。

《中國經濟觀察》報告預計，隨著就業形勢改善，消費對經濟的拉動作用將逐步增強，投資增長繼續保持穩定，産業持續轉型升級將對中國經濟發展注入新動力。報告還指出，2022年基數較低，也有利於今年同比增速提升。畢馬威中國預測今年中國經濟增長5.7%。

從需求端來看，今年一季度社消零售增速5.8%，較去年四季度的-2.7%出現明顯反彈。隨著疫情影響逐步消退，消費場景增加，今年以來消費整體呈現恢復向好的態勢，對經濟增長的拉動作用增強。報告指出，下一階段隨著就業形勢逐步改善、促消費政策不斷發力以及消費場景的增多，居民消費能力和消費意願有望進一步提升，推動居民儲蓄加速向消費和投資轉化，加之去年二季度基數走低，預計今年二季度社零同比增速將大幅提高。

畢馬威對中國經濟觀點撮要：

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固定資產投資同比增長5.1%，其中製造業、基建、房地產投資是三大支柱。製造業和基建持續穩步發展，房地產投資的下滑趨勢有所減緩。但是，民間固定資產投資僅增長0.6%，顯示市場信心仍需要進一步加強。

數據還顯示，2023年第一季度中國出口同比增長0.5%，顯示出自前兩個月的負增長中顯著回升。出口增長可以歸因於出口區域和出口結構的變化。中國對東盟國家的出口持續增長，高端製造業和裝備製造業的出口也增加。

從宏觀政策的角度來看，中國公共財政收入在第一季度同比增長0.5%，實現由負轉正。然而，政府的土地出售收入和政府基金收入持續下降，影響了未來的財政支出。政府的債務服務成本也大幅增加，地方政府需要優化債務結構以減少利息負擔。

在貨幣政策方面，報告指出，中國央行繼續實施結構性貨幣政策，引導金融機構增加對普惠金融、科技中小企業和科技創新等領域的金融服務，增強經濟增長的潛力。央行還宣布全面降低存款準備金率，為銀行提供更多流動性以支持經濟復甦。

總體來看，數據顯示中國經濟正處於穩步增長的軌道上，製造業和基建投資預計在政策支持下保持穩定增長，房地產投資逐漸回暖。然而，仍然存在著挑戰，如全球經濟增速放緩對出口帶來的壓力以及管理政府債務的需要。

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記者：李兆明

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