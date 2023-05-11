▲ 【大行看法】瑞士百達財管：未來10年中國經濟年增長4%、低於印度 料「股六債四」組合重振風采

瑞士百達財富管理發表未來10年經濟展望報告，該行首席投資管辦公室主管譚思德指出，全球財政和貨幣政策緩慢走向正常化，債券收益率高於以往水平，令「60/40」的股債配置組合可重振風采。

中國GDP增長料放慢至4% 潛力不及印度

瑞士百達指出，未來10年全球經濟面對自然資源競爭、勞動人口減少壓力，全球GDP年均增長3.1%，當中中國年均增長為4%，較前10年平均增長6%至7%放緩，但中國每年通脹率將達3.2%，較過去10年平均高出100基點。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東解釋，中國經濟增長動力受制於：人口老齡化、去全球化、美國限制中國獲取尖端技術等因素。

相反，陳東更看好印度經濟潛力，料未來10年年均增長達6.2%，認為跨國企業現時願意將工廠遷移至印度，中國不再是最吸引地區。印度人口具備IT人才，而且工資較低，加上中美關係緊張令投資印度更加安全，都是未來10年新機遇。

成熟市場方面，該行料美國年增長約1.7%、歐元區年增長約1.5%，兩大市場的存款利率約為2.5%。

料股票回報僅輕微高於債券回報

在投資策略方面，瑞士百達認為，企業未來10年受制於「去全球化」成本、工人話事權增加以及維持供應鏈穩定的成本增加，利潤率將下跌，而加息活動會在2024年起更明顯影響企業融資成本。該行最新預計，歐洲股市未來10年每年總回報率7.3%，美國為6.2%。

瑞士百達現時較看好工業板塊，歸因全球暖化及地緣政治緊張，多國企業均需具獨立生產能力，當中看好大型綜合工業企業。在氣候變化下，企業需投放資金作可持續發展，新能源行業亦受惠。譚思德認為，企業投放在新能源的開支僅屬「短期」營運壓力。

科技股方面，譚思德表示，60%科企於過去1年未有盈利，因此建議留意個別有盈利的企業。

債券投資方面，瑞士百達指現時全球政府10年債券的名義回報率為0.1厘至3.7厘，考慮到通脹持續高企，令央行強硬政策不太可能完全逆轉，預計未來10年美國、歐元投資級別的公司債券平均年回報率接近5%，日本以外亞洲地區的債券平均回報率更達6.1%。

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記者：宋佩恩