【人幣定存】人幣定存息全城最高20厘 享高息須先符兩大條件

▲ 人民幣定存再爆破頂息。

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甫踏入5月，共有6間銀行調整銀行人民幣定期存款，當中兩加兩減，另兩間加完又減。先說減息，素來打高息牌的富邦，昨天（5月10日）全面劈息，3個月、半年及1年期的年息齊削0.3厘，現時最高年息為1年期的2.6厘，較今年初的3.1厘低。同樣，交銀香港撤1個月兩厘年息，新息率僅1.9厘。

反觀，虛擬銀行富融（Fusion Bank），今天（11日）搶短錢，加3個月年息0.1厘至1.6厘；上商連續兩周加息，調高1個月年息0.1厘至1.6厘。至於大眾銀行加完又減，1年期的息率報1.8厘；建行亞洲今天短減長加，撤半年兩厘息，只得1.95厘；但微升1年期0.05厘至2.1厘。

專家料短存息較具上升空間

專家料短存息較具上升空間，因中港於下周一（15日）啓動利率互換通，料市場對人幣資產需求漸增。

5月上半場的吸存戰，最搶眼的是建行亞洲作突擊，推7天20厘破頂年息，但主攻至少擁200萬元閒資的貴客，其玩法是首先晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（每日戶口平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，期內速賺1918元利息（未計兌換人民幣的買賣差價），優惠至6月底。

4大行高息榜：

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 富邦2.3厘

富邦2.3厘 6個月： 集友及富邦2.4厘

集友及富邦2.4厘 1年期： 富邦2.6厘

富邦2.6厘 2年期：招商永隆2.5厘

人民幣在岸價今天報6.94，展望人民幣前景，星展香港環球市場策略師李若凡說，相對看好人民幣，料繼續在6.7至7算的區間内波動，但目前認為失守7算的機會不大。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料3個月內人民幣報6.7，未來半年到1年為6.6，兩年長期目標6.8。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪