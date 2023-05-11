【電動車】理想汽車首季轉賺9.3億人幣 料次季交付量升1.6倍至1.8倍

理想汽車 （02015）公布，截至今年3月底止，首季淨利潤9.3億元（人民幣，下同），而去年首季度淨虧損1086.6萬元。按非美國公認會計準則計算，首季淨利潤14.1億元，按年增加1.96倍。今年首季車輛銷售收入為183.3億元，按年升96.9%。期內，集團收入總額為187.9億元，按年增加96.5%。

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近期發展方面，理想汽車今年4月交付了25,681輛汽車，按年增長5.2倍。截止今年4月30日，公司累計交付量約33.6萬輛，已有302家零售中心，覆蓋123個城市，並於222個城市運營318家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

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公司預計，今年第二季的車輛交付量為7.6萬至8.1萬輛，按年增長1.6倍至1.8倍，收入料為242.2億至258.6億元，按年升1.8倍至2倍。理想汽車逆市造好，一度升至116.3元，創1個月新高，收報115.9元，升17.07%，成交金額25.38億元。

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