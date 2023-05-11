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歐盟委員會批Microsoft收購動視 任天堂或將Call of Duty引入其平台

環球政經 13:30 2023/05/11

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根據消息人士表示，歐盟反壟斷監管機構將在下周，或是5月15日，批准Microsoft（MSFT）以690億美元收購動視（ATVI）的交易。

在英國競爭管理機構阻止此交易近三週後，歐盟委員會才進行的審批，是次交易為遊戲領域有史以來最大的交易，市場擔心它阻礙雲遊戲的競爭。

直接了解此事的人在3月份告訴《路透社》，在Microsoft與包括Nvidia（NVDA）、烏克蘭的Boosteroid和日本的Ubitus在內的雲流媒體競爭對手達成許可協議後，歐盟反壟斷執法機構預計將批准這項收購。

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若這次收購案獲得通過，微軟公司也已與任天堂達成協議，將Activision的《決勝時刻》(Call of Duty)引入其遊戲平台。擁有世界最大的視頻遊戲發行平台Steam的美國發行商Valve Corp則拒絕協議，表示對Microsoft充滿信任。

委員會將5月22日作為決定的最後期限，拒絕發表評論。

日本在3月批准了這項收購，而美國聯邦貿易委員會也在阻止這項收購。

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責任編輯：張瑋婷

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