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【AI創新】專訪百事PepsiCo首位設計總監　籲留意「Phygital」將產品融合數碼世界

16:00 2023/05/13

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早於2012年加入PepsiCo並成為該集團首位設計總監的Mauro Porcini，近日來港出席MarketingPulse並接受本報專訪，分享在AI新流潮下帶領環球團隊，必需注意關鍵字「Phygital」。

在全球瘋狂測試生成式人工智能（AI）的風潮之下，企業爭相接入ChatGPT等應用，加入戰局。知名跨國企業集團百事公司（PepsiCo）的首位設計總監兼高級副總裁Mauro Porcini近日接受本報專訪時提到，品牌若想在現今數碼科技戰局中突圍，聘用及培育合適的人才，尤其是擁有創新者（innovators）人格特質將比以往更加重要，才可發動「變革引擎」（the engine of change）。

Mauro Porcini入行逾26年，2012年加入PepsiCo並成為該集團首位設計總監，帶領環球團隊為旗下一系列品牌，包括百事、樂事薯片、佳得樂、Sodastream、七喜等，建品牌形象；在加入百事之前，他亦在3M出任有史以來第一位設計總監，負責為該國際品牌建立並培養出員工對設計的敏銳洞察力。

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在近年推動數碼創新浪潮之中，出現不乏引領企業轉型的關鍵字如ChatGPT、元宇宙等。其中，生成式AI應用還包括利用AI生成圖像、動畫甚至影片，由此衍生有關「設計領域還需要真人設計師嗎？」的討論。

Mauro Porcini早前來港出席MarketingPulse（亞洲品牌及營銷論壇），分享創新設計與顧客建立緊密連繫的巧妙之處。（張寶燕攝）

在數碼化時代中累積多年經驗，帶領團隊屢獲殊榮的Porcini認為，品牌未來面對最大的營銷挑戰是「如何讓實體產品與數碼世界融合，並在數碼世界中展現自己的特色，以及存在價值。」尤其要留意由現實與數碼科技融合成的關鍵字「Phygital」；另外就是如何吸引不是「熟客」的群組。

他直言：

在元宇宙中，如果看到一件予人感覺瀟灑型格的GUCCI外套，你可以買下它並穿上，但你不能在元宇宙中喝一個飲料品牌的飲料。

AR展現特色 創更豐富消費體驗

因此，以該品牌為例，就是要了解像水瓶、飲料等實體產品，該怎樣在擴增實境（Augmented Reality，AR）中展現自己的特色和增強互動性，創造出更豐富、更深入的消費體驗。而其中策略就是在數碼遊戲方面着墨，將原本與美國遊戲公司合作的包裝設計，帶回遊戲中，創造出新體驗。

另外，對於不少設計及藝術界人士批評生成式AI技術，特別是在生成圖像方面，聲稱其侵犯了知識產權。他就指出：「對於任何新技術，社群中的很多人都可能會反對（Pushback），擔心AI會搶走他們的工作。」他卻認為AI可以釋放更多時間，讓人力利用不同的方式創新：

這是從一開始就存在的技術遊戲，我們可以使用AI來生成圖像，這在設計師眼中非常重要。

以PepsiCo環球團隊為例，他指包括在紐約、墨西哥城、新德里和倫敦等城市的成員，也會共同探討如何在各個方面利用AI，「使用AI來獲取靈感，設計新的包裝、產品、活動和體驗，並研究一些專案。」他指，在幾個月後亦將就專案推出新產品，惟目前未能公布相關細節。

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Mauro Porcini帶領環球團隊為旗下品牌，包括百事、樂事薯片、佳得樂等建立全方位形象，由產品包裝、時尚藝術合作以至數碼媒體等方面入手，未來在還要關注在虛擬世界為客戶打造創新體驗。（張寶燕攝）

他認為目前AI主要用於提供靈感，AI只是基於數十億張圖像的數據庫上進行訓練：

除非工程師指示AI模仿著名攝影師或設計師的風格，否則AI不會侵犯知識產權。如果僅是設計一個提示來創造某些非凡的東西，AI就不會存在知識產權的問題。

記者：張寶燕

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