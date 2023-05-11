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【Google I/O】Google建Find My Device網絡　可反向偵測追蹤訊號

科技 16:19 2023/05/11

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對有使用手機或追蹤器配件的用家而言，相信Google的Find My Device，和蘋果（Apple）的Find My工具並不陌生。Google為趕上近年流行的設備追蹤應用趨勢，在Google I/O大會上宣布，將進一步擴展Find My Device功能，打造出Android用戶的Find My Device網絡。

【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面

為更方使用戶利用程式，尋找已連接互聯網的電子產品，或曾經連接藍牙的產品，Google將於今年夏季，將現有的Find My Device工具升級。屆時用戶只要將來自不同品牌的手機、耳機、平板電腦、追蹤器配件等Android設備，加入至Find My Device網絡，便可利用該工具尋找其設備的所在位置，為全球數十億的Android設備打造失物追蹤網絡。

相關的使用方法，與蘋果的Find My、三星（Samsung）的Galaxy SmartTag、Tile等工具無異。惟這些追蹤工具，在過往均曾被用作惡意追蹤用途。有見及此，Google強調，將通過自家的技術，真正保護及確保用戶私隱安全。

Google副總裁Sameer Samat指：「從一開始，我們就以保護私隱的方式設計網絡。」故設備位置數據將會加密，即便是Google或參與更新Find My Device工具的Tile、Chipolo 和其他第三方公司，無法查看。另加入未知跟蹤器警報，當無法識別的標籤靠近或移動時，會通知用戶。若用戶收到來自惡意跟蹤器的警報，更可以反向定位該設備。相關的警告功能均適用於Android和iOS設備。

【Google I/O】Android陣營新桌布功能　由生成式AI創作Wallpaper

【Google I/O】Google推PaLM 2迎戰ChatGPT　支援Bard等25款工具

責任編輯：殷凱怡

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