【Google I/O】Google建Find My Device網絡　可反向偵測追蹤訊號

對有使用手機或追蹤器配件的用家而言,相信Google的Find My Device,和蘋果(Apple)的Find My工具並不陌生。Google為趕上近年流行的設備追蹤應用趨勢,在Google I/O大會上宣布,將進一步擴展Find My Device功能,打造出Android用戶的Find My Device網絡。

為更方使用戶利用程式,尋找已連接互聯網的電子產品,或曾經連接藍牙的產品,Google將於今年夏季,將現有的Find My Device工具升級。屆時用戶只要將來自不同品牌的手機、耳機、平板電腦、追蹤器配件等Android設備,加入至Find My Device網絡,便可利用該工具尋找其設備的所在位置,為全球數十億的Android設備打造失物追蹤網絡。

相關的使用方法,與蘋果的Find My、三星(Samsung)的Galaxy SmartTag、Tile等工具無異。惟這些追蹤工具,在過往均曾被用作惡意追蹤用途。有見及此,Google強調,將通過自家的技術,真正保護及確保用戶私隱安全。

Google副總裁Sameer Samat指:「從一開始,我們就以保護私隱的方式設計網絡。」故設備位置數據將會加密,即便是Google或參與更新Find My Device工具的Tile、Chipolo 和其他第三方公司,無法查看。另加入未知跟蹤器警報,當無法識別的標籤靠近或移動時,會通知用戶。若用戶收到來自惡意跟蹤器的警報,更可以反向定位該設備。相關的警告功能均適用於Android和iOS設備。

責任編輯:殷凱怡

