美國通脹跌至2年低位　中國通縮風險不容忽視

美國通脹進一步回落至兩年低位並低於預期，按年升4.9%，而核心通脹仍然高企至同比5.5%。由於美國通脹壓力持續冷卻，市場對6月份加息的預期回落，並認為聯儲局將於年底前減息3次。通脹數據顯示，食物價格連續5個月回落，但仍然高達同比7.6%，住房成本亦處於超過同比8%的水平。鑑於通脹水平仍然遠高於聯儲局的2%目標，筆者並不預期聯儲局會於短期內減息，亦不預期聯儲局會延續加息周期。現時政策利率已超越通脹，意味實際利率轉正，在通脹冷卻的背景下，聯儲局只需維持利率在限制性水平穩定通脹預期，以免加息太猛造成經濟衰退。

另一邊廂，中國亦公布4月份通脹數據，整體通脹跌至只有同比0.1%，顯示通縮風險正逼在眉睫。儘管通脹低迷與去年封控期間食物價格飆升的基數效應有關，但似乎更受經濟重開後的疲弱消費需求帶動，亦印證了中央政治局會議表示需求仍然不足的觀點。工業生產者價格下跌加速至同比-3.6%，也為通縮添風險。筆者認為，一旦通縮風險成真，人行可能重新考慮減息。上月人行行長易綱曾表示，現時的實際利率合適，假如通縮來臨，意味實際利率走高，人行或需要下調名義政策利率，現時人行有意引導存款利率下行，可能是為將來重啟減息鋪路。

責任編輯︰梁浩碩

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