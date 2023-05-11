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【大行報告｜理想汽車】瑞銀：理想汽車盈利能力改善　上調今年銷量預測達28萬輛

股市 15:16 2023/05/11

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【大行報告｜理想汽車】瑞銀：理想汽車盈利能力改善　上調今年銷量預測達28萬輛

理想汽車 （02015） 公布首季業績，經調整淨利潤14.1億元人民幣，按年升2倍，股價急彈15%。大行紛紛看好公司盈利能力、新車交付量、成本控制等表現，同時上調目標價。

即睇理想汽車業績、請看【下一頁

瑞銀表示，首季汽車毛利率為19.8%，按年跌2.7個百分點，是因為產品組合重整，而管理層又指在理想One清貨時對毛利率的負面影響僅為1.6%，並由14%的交付量增長抵銷。至於研發費用及銷售及行政費用較預期為低，可見公司正改善經營槓桿。

對於次季指引，公司表示將交付7.6萬至8.1萬輛汽車，意味5月和6月分別交付2.5萬至2.8萬輛。而L8 Air在4月底開始交付，有助推動5月銷量。再者，管理層表明6月目標每月交付3萬輛。該行指，營運效率持續提升下，預計公司盈利會有所提高。

瑞銀上調理想汽車今、明年銷量預測分別至28.1萬及44.4萬輛，並分別調高其純利預測27%和17%，目標價由29美元升至31美元，為「買入」評級。

另外，大和指，理想汽車的經營利潤率首次轉正，達2.2%，對於公司收入和交付量表示樂觀，因公司為家庭SUV的領頭羊及擁有豐富的產品組合。

瑞信亦上調公司目標價由35美元升至38美元，維持「跑贏大市」評級。公司指引5月新訂單及交付量將超過4月，同時開始交付低價版、5座位的L7 Air和L8 Air 6座位SUV，兩者可貢獻約兩成銷量增長。

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編輯：姚卓然

 

理想汽車—W（02015） 電動車 汽車 港股 大行報告
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