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【券商點睇】首季績承壓符預期 展望鴻騰精密下半年第二成長曲線

股樓投資 17:01 2023/05/11

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中金表示，鴻騰精密（06088）首季業績收入同比下滑18%至8.62億美元，淨虧損0.09億美元，主要因消費電子與服務器需求整體承壓、以及公司積極擴充新產品布局導致費用率同比上升，符合該行與市場預期。但展望下半年，伴隨著北美大客戶充電線材接口的潛在更迭，該行預計鴻騰基於較為穩固的市場地位，將有望受益於新產品升級趨勢。
 

 

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古


公司首季智能手機類業務實現收入2.3億美元，同比下滑18%。根據Canlays，1Q23全球智能手機出貨量同比下降13%至2.7億部。該行認為鴻騰作為北美大客戶傳統充電類產品供應商，下滑態勢與產業鏈整體趨同，而且公司將2023年智能手機類收入指引由「同比持平」下調至「同比下滑5%-15%」，也反映上半年消費電子需求或短期承壓。


不過公司仍然維持汽車電子、音頻及AIoT三類業務收入佔比在2023年達到30%的目標，該行認為公司仍持續推進其「3+3」的戰略措施，第二成長曲線值得期待。汽車電子端方面，看好PrettlSWH的收購補齊公司在電線電纜連接解決方案的能力，基於鴻騰本身在電動車充電模塊、連接器等板塊的佈局，該行預計將推動公司汽車電子業務收入穩步成長；音頻+AIoT領域方面，公司正逐步推廣全球產能佈局，在中國大陸、印度、越南等地持續提升產線自動化升級與數字化轉型。

 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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展望未來，在智能手機業務較為穩定的背景下，該行認為鴻騰在汽車、音頻、AIoT等領域的佈局將逐步落地，公司第二成長曲線值得期待，對其2023和2024年盈利預測分別為1.95及2.15億美元，維持「跑贏行業」評級，予目標價2.2元，較當前股價有50.7%上行空間。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
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責任編輯：鄭昊彤

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