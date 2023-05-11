【大行報告】料年內持續以低佣金及回扣對抗競爭 大和預計美團今年利潤率下滑

大和指出，美團（03690）以低佣金和回扣以抵禦來自抖音等的競爭，該行認為其低佣金率和返利率可能會持續到今年剩餘時間，預計美團在低線城市用上更高的營銷費用與抖音競爭下，該業務的營運利潤率將從2022年的46%下降至今年的37%。

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該行表示，4月份抖音外賣的規模較小，主要服務於高價項目的大型餐廳。對於到店、酒店和旅遊，由於自2月以來的強勁復甦，該行預計第一季到店業務總交易金額（GTV）將按年增長50%，又預計新項目虧損將從2022年第四季的64億元人民幣下降至2023年首季的56億元人民幣。



該行預期今年到店、酒店和旅遊GTV按年增長38%。不過，在農曆新年後抖音的店內總商品交易額（GMV）增長放緩，因為它面臨著美團較低的佣金率和對大商家的營銷回贈的日益激烈的競爭。





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該行下調集團2023財年的盈測7%，主要因較低的店內業務的佣金和營銷美元回扣較低，以及其他新舉措的虧損較高。該行重申其「買入」評級，目標價由250元下調至205元。美團周四（11日）收報128.5元，跌幅0.4%。

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記者：鄭昊彤