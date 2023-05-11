【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）

▲ 【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄 今年4月後再沽320億阿里持股

阿里巴巴 （09988） 股東軟銀集團SoftBank Group公布，截至今年3月底年度淨虧損9700億日圓（約560億港元），虧損幅度較去年的1.7萬億日圓收窄，主要由於沽售阿里巴巴股份套現所致。軟銀旗下願景基金（Vision Fund）受累於科技股估值偏低，全年仍錄得虧損。

為了加強資本實力，軟銀上一財年透過出售阿里巴巴ADR的預付遠期合約，套現354.6億美元（約2766億港元）資金，今年4月1日後，再次以遠期合約，沽售額外41億美元（約320億港元）的阿里巴巴股份。

軟銀CFO：今財年首季有改善跡象

願景基金截至3月止季度，部分資產升值，包括韓國的第一大電商酷澎Coupang（美：CPNG）、機械人公司AutoStore等，但共享辦公室WeWork（美：WE）資產值則下跌。軟銀去年新投資或再投資金額約34.1億美元，較前一年的442.6億美元大幅減少。

軟銀首席財務官後藤芳光（Yoshimitsu Goto）表示，軟件手上的投資中，部分公司正計劃上市，合共總值370億美元，惟未有披露公司名字。

後藤芳光指，去年是不穩定的一年，受到地緣政治風險及金融體系不穩定影響，美國矽谷銀行（SVB）及瑞信均出現問題，但今財年首季有改善跡象，但不預期會出現基本面改善。

（第二版加入沽阿里巴巴）

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編輯：陳韻妍