▲ 【商場優惠】海港城推全新獎賞、最多可換領2250元電子美食現金券 今年首5個月約30間新店開業

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城推出全新消費獎賞「Shop for FREE Dining」，推廣期為2023年5月9日至7月9日，顧客於海港城指定時裝、手錶及珠寶商戶消費滿1,500元，即可換領150元電子美食現金券；消費4,000元即可換領450元電子美食現金券。每人於推廣期可換領最多5次獎賞，換領高達2,250元電子美食現金券，可於20間精選食肆當作現金使用，包括當文歷餅店 by Dominique Ansel、一幻拉麵、ÉPURE、Espresso Alchemy、Green Common 、INFINITI C、莆田、活在茶下及花圖等。

海港城舉辦人氣餐廳選舉 投票有機會贏現金券

另外，海港城聯同U Magazine及 U Lifestyle於5月10日至6月9日舉辦「海港城人氣餐廳選舉」，投選最喜愛的亞洲菜/中菜/西餐/輕食/最佳服務餐廳，參加投票有機會贏取500元美食現金券；更有機會獨得4,000元海港城餐廳美食現金券，於指定海港城餐廳當現金使用。

隨中港開關，今年1至5月，海港城新開設近20間零售商店及近10間餐廳食肆，包括新派中菜「花圖」、源自新加坡的福建菜「莆田」、茶飲店「活在茶下」等，同時超過30間新店已落實將於今年稍後在海港城開業。

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編輯：陳韻妍