  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】海港城推全新獎賞、最多可換領2250元電子美食現金券　今年首5個月約30間新店開業

Hot Talk 14:15 2023/05/11

分享：

分享：

【商場優惠】海港城推全新獎賞、最多可換領2250元電子美食現金券　今年首5個月約30間新店開業

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城推出全新消費獎賞「Shop for FREE Dining」，推廣期為2023年5月9日至7月9日，顧客於海港城指定時裝、手錶及珠寶商戶消費滿1,500元，即可換領150元電子美食現金券；消費4,000元即可換領450元電子美食現金券。每人於推廣期可換領最多5次獎賞，換領高達2,250元電子美食現金券，可於20間精選食肆當作現金使用，包括當文歷餅店 by Dominique Ansel、一幻拉麵、ÉPURE、Espresso Alchemy、Green Common 、INFINITI C、莆田、活在茶下及花圖等。

海港城舉辦人氣餐廳選舉 投票有機會贏現金券

另外，海港城聯同U Magazine及 U Lifestyle於5月10日至6月9日舉辦「海港城人氣餐廳選舉」，投選最喜愛的亞洲菜/中菜/西餐/輕食/最佳服務餐廳，參加投票有機會贏取500元美食現金券；更有機會獨得4,000元海港城餐廳美食現金券，於指定海港城餐廳當現金使用。

隨中港開關，今年1至5月，海港城新開設近20間零售商店及近10間餐廳食肆，包括新派中菜「花圖」、源自新加坡的福建菜「莆田」、茶飲店「活在茶下」等，同時超過30間新店已落實將於今年稍後在海港城開業。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

相關文章：【海港城業績】九倉置業去年基礎淨盈利減少5%、末期息減至0.61元　海港城商場營業盈利增6%

相關文章：【香港樓市】瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5%　看淡海港城母企、但看好3隻本港地產股（附股份表）

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 著數優惠 商場活動 美食 莆田 商場 海港城 零售 餐廳 九龍倉置業（01997）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款