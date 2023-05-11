特朗普籲共和黨企硬削開支 「債務違約亦可能無事」

美國前總統特朗普（Donald Trump）促請共和黨國會議員，如果民主黨不同意削減聯邦政府開支，乾脆觸發債務上限，並揚言違約「可能無事」（Could be maybe nothing）。

拜登施壓共和黨人 不提高美債務上限恐經濟衰退 【下一頁】

特朗普周三（10日）受訪時表示，如果民主黨拒絕同意大幅削減政府開支，共和黨國會議員應該堅持到底，即使最終會債務違約。他認為民主黨人一定不會想出現債務違約，所以對方最終會讓步。

特朗普亦批評現時政府花錢如流水，與其讓開支繼續加大，而且遲早會出現同樣問題，不如出現債務違約。他堅稱美國需要被拯救，指美國正在衰落，被非常愚蠢的人嚴重破壞。

同時，特朗普認為債務違約可能不是大事，後果可能影響一周或者一日，甚至可能根本不會有事發生，惟其觀點與主流經濟學家相抵。

美高收入家庭薪酬增長顯著放緩 購買力大不如前 【下一頁】

不少專家警告債務違約恐怕觸發嚴重經濟衰退，導致數百萬職位消失。有經濟學家更批評共和黨人堅拒提高債務上限，無異把美國及全球經濟置身危險的俄羅斯輪盤遊戲中。

總統拜登（Joe Biden）已表明，違約並非一個選項，與民主黨人一致要求先處理債務上限，再處理支出問題。

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責任編輯：吳漢培