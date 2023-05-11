【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面

生成式人工智能（Generative AI）應用無處不在，Google作為科企巨頭，亦致力擴大其產品及服務中的AI應用。Google在I/O大會上，推出Google Play新AI功能，讓應用程式（App）開發者可自訂有關App資訊的頁面內容。

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雖然Google Play目前支援App開發者創建多達50種的自訂資訊頁面，但為讓開發者較輕易管理其App資訊，Google Play推出為開發者而設的全新功能。開發者可按國家/地區，及用戶預設狀態，設計App頁面，以吸引潛在客戶外，更可針對非活躍用戶自訂資訊頁面。

新功能引入了資訊頁面分組的概念，開發者可以先為App製作一個基本頁面，然後透過特定元素，使其變得更適合特定用戶。譬如，用戶透過YouTube轉到其他App的資訊頁面時，來自不同國家的用戶，可以看到由不同圖片組成的App截圖，以及由其母語寫成的App描述等等。

此外，相關的AI工具也能根據開發者的要求，以突出關鍵功能、行銷主題等目的為基礎，生成出文本，方便於開發者使用。另可透過新的翻譯工具，快速生成10種不同語言的App資訊介紹，以便觸及更多不同地區的用戶群。

評價概括功能 僅能處理英文正面評價

除了透過新AI工具便利開發者外，Google Play亦為一眾用戶推出了由AI驅動的評價概括功能，用戶可快速獲取有價值的評價內容。惟該功能仍屬推出初期，只能總結英文的正面評價。另推出一個應用程式及遊戲評級的綜合架構，以多方面評估應用程式及遊戲的營銷及功能，同時讓用戶更容易在Google Play發掘App。

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責任編輯：殷凱怡

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