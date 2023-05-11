  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面

科技 14:07 2023/05/11

分享：

分享：

生成式人工智能（Generative AI）應用無處不在，Google作為科企巨頭，亦致力擴大其產品及服務中的AI應用。Google在I/O大會上，推出Google Play新AI功能，讓應用程式（App）開發者可自訂有關App資訊的頁面內容。

【Google I/O】Android陣營新桌布功能　由生成式AI創作Wallpaper

雖然Google Play目前支援App開發者創建多達50種的自訂資訊頁面，但為讓開發者較輕易管理其App資訊，Google Play推出為開發者而設的全新功能。開發者可按國家/地區，及用戶預設狀態，設計App頁面，以吸引潛在客戶外，更可針對非活躍用戶自訂資訊頁面。

新功能引入了資訊頁面分組的概念，開發者可以先為App製作一個基本頁面，然後透過特定元素，使其變得更適合特定用戶。譬如，用戶透過YouTube轉到其他App的資訊頁面時，來自不同國家的用戶，可以看到由不同圖片組成的App截圖，以及由其母語寫成的App描述等等。

此外，相關的AI工具也能根據開發者的要求，以突出關鍵功能、行銷主題等目的為基礎，生成出文本，方便於開發者使用。另可透過新的翻譯工具，快速生成10種不同語言的App資訊介紹，以便觸及更多不同地區的用戶群。

評價概括功能　僅能處理英文正面評價

除了透過新AI工具便利開發者外，Google Play亦為一眾用戶推出了由AI驅動的評價概括功能，用戶可快速獲取有價值的評價內容。惟該功能仍屬推出初期，只能總結英文的正面評價。另推出一個應用程式及遊戲評級的綜合架構，以多方面評估應用程式及遊戲的營銷及功能，同時讓用戶更容易在Google Play發掘App。

【Google I/O】Google推PaLM 2迎戰ChatGPT　支援Bard等25款工具

【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI chatbot點餐】美國漢堡Wendy's攜Google Cloud　建專屬AI聊天機械人推新點餐服務
2023/05/10
【AI chatbot點餐】美國漢堡Wendy's攜Google Cloud　建專屬AI聊天機械人推新點餐服務
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
2023/05/10
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
2023/05/11
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
2023/05/11
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃

你可能感興趣

【AI chatbot點餐】美國漢堡Wendy's攜Google Cloud　建專屬AI聊天機械人推新點餐服務
19:03 2023/05/10
【AI chatbot點餐】美國漢堡Wendy's攜Google Cloud　建專屬AI聊天機械人推新點餐服務
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
19:41 2023/05/10
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
09:57 2023/05/11
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
人工智能 手機Apps 5G 移動裝置 科技產品 社交平台 雲端 網絡保安 市場拓展 產品

上一篇文章

【Google I/O】Google建Find My Device網絡　可反向偵測追蹤訊號

下一篇文章

【Google I/O】Android陣營新桌布功能　由生成式AI創作Wallpaper
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港
【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港
【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起
【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起
【AR版他媽哥池】Pokémon Go母公司Niantic　推AR版次世代他媽哥池遊戲
【AR版他媽哥池】Pokémon Go母公司Niantic　推AR版次世代他媽哥池遊戲
【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用
【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款