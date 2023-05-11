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【母親節2023】母親節個性化禮物　最快一個工作天完成製作

商業 15:14 2023/05/11

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今個星期日（5月14日）就是母親節，港人終於迎來疫情放緩後首個母親節，如果打算加購母親節禮物，或者作最後衝刺又未決定好的話，以下就搜羅並整合了不同科技禮物、個人化禮物：

【母親節2023】科技禮物有咩揀？　智能家電、健美小助手推薦

【母親節2023】送科技產品保母親健康　享受疫後生活

除了送花、送智能科技產品，還想在這一天日內訂製更個人化的禮物，亦都可以選擇母親節主題相框＋揀靚相打印出來！同時可以在線上訂製，最快一個工作天就完成製作。【連結傳送門】

快圖美（FOTOMAX）近日更在網站推出限定優惠，在母親節和父親節期間，買兩件或以上瓷杯和玻璃杯即享八折。（注意不適用於手繪風產品）優惠推廣期至下月19日。

  • 母親節主題相框＋自選相架顔色（8"x12"纖維相架 $144）

各位可以將溫馨家庭照片列印，加上纖維相架及光面玻璃，配上母親節主題相框及自選相架顔色，相片則採用富士高清絨面相紙。為母親送給一個窩心的紀念！

  • 多影像A3海報（$28） 

尺寸為297mm x 420mm，還有閃底款式選擇。

  • 創意橫額（$30）

尺寸為297mm x 900mm，採用厚咭製作，富士施樂優質數碼印刷。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於以下禮物提案，各位就需要預3個工作天或以上製作了！或者可以預先Bookmark作父親節禮物選擇：

  • 刻名玻璃杯（200ml $98/ 330ml $128） 

母親節/父親節均設有特別版玻璃杯，可以刻上母親/父親名字，提醒他們再忙都要喝杯水休息一下。

  • 雙面咕臣（$238）

可以挑選幾張和母親/父親的溫暖時刻，製作個性化雙面咕臣。咕臣會配上特別設計的主題邊框，加上自定義相片排版及文字，製成最獨特的禮物獻給母親/父親。

  • 特別版陶瓷杯（$98 - $148）

有不同設計主題如得意人物、花朵瓷杯，也可以將想告訴母親/父親的説話印上杯子，讓每一次他們拿起杯子時都能想起子女的一些窩心事。

  • 金屬色珍寶賀咭（$58） 

印刷一張獨有的金屬色賀卡，更顯矝貴。再加上富士施樂優質數碼印刷的精美花紋咭紙，送上更獨特的賀卡。

責任編輯：張寶燕

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