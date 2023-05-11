【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃

▲ 社交平台Twitter在最新的一份文件中，宣布加入第一代的加密訊息功能，並詳細說明應用條件。

為保障用戶私隱，大部分通訊軟件，如WhatsApp和Signal等，均會對訊息進行加密。社交平台Twitter亦跟上進度，在最新的一份文件中，宣布加入第一代的加密訊息功能，並詳細說明應用條件。

該文件顯示，加密訊息功能只支援已認證個人或組織及其附屬機構的帳號，即Twitter Blue付費用戶。訊息發送者和接收人不論網頁或應用程式，均要使用最新版本的Twitter。而且功能要求接收者要關注發送者、曾向發送者傳過訊息，或接受DM邀請，才能在對話中使用加密功能。

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若發送人傳訊息的對象能接收加密訊息，發送人將會在輸入訊息時看見一個鎖型開關。而在加密對話中，聊天雙方的頭像旁均有一個小鎖圖標。加密對話會與未加密對話分開。惟此功能暫時仍有限制，加密訊息功能不但僅用以發送文字或連結，還只能在單對單的對話中使用，Twitter稱很快會將其加入到群組對話當中。

加密訊息看似令安全性提供，但Twitter指功它未能防止中間人攻擊，即如有人從中破壞了加密對話，對話雙方都不會知道。平台亦指，訊息雖被加密，不過加密內容不包括元資料，即接收者和創建時間等，及連結內容都不會被受到加密保障。

責任編輯：歐朗欣

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