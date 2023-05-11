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【HKTVmall】HKTVLive直播購物台正式啟播　首階段支援70條頻道同時直播

股市 13:52 2023/05/11

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【HKTVmall】HKTVLive直播購物台正式啟播　首階段支援70條頻道同時直播

香港科技探索 （01137） 旗下網上購物平台HKTVmall宣布，全新「HKTVLive直播購物台」正式啟播，首階段支援70條頻道於同一時間在HKTVmall應用程式進行直播節目，並逐步擴展至100條頻道。

HKTVmall表示，現時已有逾150個商戶及品牌登記參加，涵蓋多個產品類別，包括保健產品、個人護理、護膚化妝、家居電器、母嬰產品、時尚服飾、珠寶首飾、超級市場產品等。

至於集團旗下Offbeat Technology Hong Kong推出的跨地域代購平台Everuts，亦會透過HKTVLive直播購物台連接身處世界各地的海外代購專員Exploruts，並於8個不同國家的熱門購物勝地進行直播，向客戶推薦當地的特色產品。

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編輯：陳韻妍

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