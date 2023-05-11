▲ 【債務上限】特朗普籲共和黨員「企硬」 寧許美國違約、不容民主黨拒減開支

美國共和、民主兩黨在上調債務上限問題未達共識，美國前總統、有意明年再出戰大選的特朗普最新呼籲共和黨參眾兩院議員，除非民主黨願意大幅節省開支，否則應讓美國違約。美國財長耶倫曾稱，若不提高聯邦債務上限，財政部最快6月1日就面對部分債務違約。

特朗普續稱，美國正被「很愚蠢的人摧毀」，並揚言：

我不相信他們會違約，因民主黨絕對會妥協，不想讓那種事情發生。不過，這比我們現在的情況好，因為我們正在像醉漢一樣揮霍金錢。

6月1日成債務上限角力最新限期

美國1917年設立債務上限機制，令財政部毋須為每筆債券發行，都需要國會通過。在過去20年間，美國國債規模急速擴大，上調債務上限屢成為民主、共和兩黨就聯邦財政開支的角力場。

在特朗普在任期間，共和黨人曾三次投票提高債務上限。在現屆政府拜登上場後，因應美國應對新冠疫情影響，聯邦政府國債未償金額快速上升，美國最新距離31.4萬億美元的聯邦債務上限越來越近。

拜登將在今個星期五，與眾議院議長、共和黨麥卡錫在內的四位國會領袖再次討論債務上限問題。共和黨一方正爭取聯邦政府大規模削減政府開支、廢除《通脹削減法案》新能源補貼等內容、 廢除學生貸款豁免，惟拜登政府拒放行，令僵局持續。

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編輯：麥德銘