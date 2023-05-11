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【母親節2023】學製永生花、生酮蛋糕刻字慶祝母親節　創新禮品受歡迎

商業 13:42 2023/05/11

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快到母親節，不少子女都計劃好與母親慶祝。受訪市民大多計劃花幾百至千餘元過母親節。近年環保及健康風氣漸盛，加上港人追求創新，如環保的永生花銷量增長快。

【母親節2023】送科技產品保母親健康　享受疫後生活

可保存3年 不用澆水更環保

永生花又稱為「不凋花」、「不老花」、「保鮮花」，是由鮮花經過特殊的保存加工處理而成，不用澆水照顧頗環保。不單有着鮮花的外表，保存期限更可長至3 年，因此也有着「永不凋謝的愛」、「守護的愛」的花語。

在火炭的Le Petit Floral 去年開業，專售永生花。老闆Ivy Chan 表示，母親節前有很多定單，由於不少家庭會提早過母親節，由4 月底開始的兩星期的訂花數量已相當於平常的一個月。她表示永生花擁有長達幾年的觀賞期，也不用澆水照顧，更加環保。

在葵興的Infleurence Floral Design 花藝工作室，其老闆張翠婷表示，相比於鮮花只有最長一星期壽命，能擺放3 年永生花比較環保。

母親節前兩周 花藝課全滿額

本身也是花藝教室的她，看到商機出現，在母親節前兩星期，安排了12 場花藝課程，每場約8 人，全部滿額。她相信讓學生親手為母親製作永生花，比單單只是送花更有意思。

不少長者有糖尿病，就算和家人歡度佳節也要戒口，難以盡興。以無糖和低碳為基礎、創造生酮食品的酮福堂，使用赤藻糖醇代替一般糖；將堅果磨成粉末來製作餅底，取代傳統碳水化合物的餅底。其老闆梁奕藍表示，母親節就推出生酮燕窩禮盒，也有為生酮蛋糕推出折扣優惠，預訂客戶可享免費刻字和免運費：「母親節前幾星期，查詢和訂購的顧客多了3、4 成。」

【母親節2023】商場食肆各出其謀　推優惠、噱頭吸客

本報記者：李智賢

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