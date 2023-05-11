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風能佔英國首季逾3成發電量 夠Tesla電池充滿逾3億次

環球社會熱點 14:00 2023/05/11

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英國新報告引述今年首季的數據顯示，風力發電量首次超越天然氣發電量。英國超過3成電力來自風力發電，足以為超Tesla Model Y汽車電池充電超過3億次。

美高收入家庭薪酬增長顯著放緩 購買力大不如前 【下一頁】

倫敦帝國學院（Imperial College London）學者發表名為Drax Electric Insights的季度報告，指英國今年首季的風力發電量達到24太瓦時（TWh）。

以Tesla Model Y汽車電池容量為74 kWh計，24太瓦時發電量足夠為Model Y汽車電池充電約3.24億次。

根據電力公司Drax的數據，英國有32.4%電力來自風力發電，31.7%來自天然氣發電。今次也是英國電網史上首次風力發電量超越天然氣。

據悉，今年首季的風力發電量按年增加3%，天然氣發電量同期則下跌5%。

拜登施壓共和黨人 不提高美債務上限恐經濟衰退 【下一頁】

按今年首季計，英國近42%的電力來自可再生能源、33%電力來自化石能源、餘下比例來自國外進口及核電廠。

報告主要作者施塔費爾（Iain Staffell）形容，可再生能源革命改變英國的供電方式，使當地電網更清潔和環保。他指，雖然英國電網要擺脫化石燃料仍有很多障礙，風力發電量首超天然氣仍是重大里程碑。

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責任編輯：鄭錦玲

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