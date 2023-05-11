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美高收入家庭薪酬增長顯著放緩 購買力大不如前

環球社會熱點 13:30 2023/05/11

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美國最新統計數據指出，當地高收入家庭的薪酬增長放緩速度超越低收入家庭，導致前者族群的購買力大幅下跌。

拜登施壓共和黨人 不提高美債務上限恐經濟衰退 【下一頁】

美國銀行（Bank of America，BofA）周三（10日）披露的數據顯示，年收超過12.5萬美元（約97.9萬港元）家庭在薪酬增長方面，放緩速度超過低收入家庭。

BofA亦指高收入家庭申領失業補貼快速增長，4月申領數目按年上升40%，幅度為低收入族群逾5倍。

數據另外指出，2023年起高收入家庭在BofA的信用卡及扣帳卡的消費，低於中及低收入家庭。BofA指數據十分重要，因為美國總體消費逾60%來自40%高收入家庭。

拜登未破美債務上限僵局 周五再晤國會兩黨領袖 【下一頁】

自2021年2月以來，4月總體金融卡消費首次按年出現跌幅。零售業中要數奢華時尚商品跌幅最大，按年減少15%。服務業亦按年下跌3%，航空業消費亦比3月時下降4.5%。

BofA稱由高收入家庭引起的勞動力市場減慢，可能對美國整體經濟產生極大影響。如今美國勞動力市場開始疲弱，可能需要時間全面反映對消費支出的影響。

經濟分析師Jay Bryson表示，每月數據反映消費支出在過去數月已失去勢頭。同時，消費者增加使用信用卡及現金消費，但Bryson認為相關趨勢難以持續。

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責任編輯：吳漢培

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