【Google I/O】Android陣營新桌布功能　由生成式AI創作Wallpaper

▲ Google在I/O大會上宣布，在Material You基礎上推出手機Wallpaper新功能，讓Android陣營用戶可用生成式AI創建壁紙。

人工智能（AI）應用範圍愈趨廣泛，手機亦能運用生成式AI提供客製化功能。Google在I/O大會上宣布，在Material You基礎上推出手機Wallpaper新功能，讓Android陣營用戶可用生成式AI創建壁紙。

生成式AI桌布將在今年秋季推出，並採用Google文字轉化圖像模型生成新且原創的桌布，為用戶提供更個人化體驗。而Android系統的色板將會根據用戶所選的壁紙自動轉換。

Google亦發布了另一有關AI的新功能「Magic Compose」，以Android客製化設定配合生成式AI，協助用戶編寫更個人的訊息，將對話和訊息以不同風格重寫。

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推電影+表情符號Wallpaer

除AI Wallpaper外，Google下月亦在Pixel裝置上率先推出電影及表情符號Wallpaper。電影Wallpaper運用裝置上的機器學習網絡將用戶的圖片轉化為3D圖像。而表情符號Wallpaper讓用戶能以最喜歡的表情符號組合、圖案和顏色，客製化個人裝置。更新後的系統更能使用表情符號組合解鎖屏幕。

責任編輯：歐朗欣

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