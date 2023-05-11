▲ 【業績｜芯片】華虹半導體首季溢利升48% 次季收入指引按季持平、毛利率料大降

華虹半導體 （01347） 首季銷售收入達6.308億美元，按年上升6.1%，按季持平；溢利1.522億美元，按年上升47.9%，按季下降4.3%，毛利率為32.1%，按年上升5.2個百分點，按季下降6.1個百分點。

華虹半導體股價高開低走，最後升0.2%，報27.95元。

公司總裁兼執行董事唐均君表示，儘管當前芯片領域低迷狀態尚未改善，部分客戶庫存還處於較高水平，公司仍通過調整產品組合以及銷售策略，強化與包括新能源汽車在內的產業鏈客戶的業務協同來更好地滿足市場需求，以求壯大公司在非易失性存儲器以及功率半導體等平臺的市場供給，使產能利用率保持高位運行。

他又指，2023年內，公司的無錫12英寸生產線將逐步釋放月產能至9.5萬片，並將適時啟動新產線的建設，為公司特色工藝的中長期發展提供產能支持，以更好地滿足市場對華虹先進「特色 IC + Power Discrete」工藝的需求。

展望第二季度，公司預計銷售收入約6.3億美元左右，毛利率約在25%至27%之間。可以留意的是，去年同期收入為6.2億美元，毛利率為33.6%。

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編輯：姚卓然