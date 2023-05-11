  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慈善工作】新地郭氏基金過去18年支持南京大學教育　郭炳聯冀雙方進一步加強人才培養合作

股市 12:28 2023/05/11

分享：

分享：

【慈善工作】新地郭氏基金過去18年支持南京大學教育　郭炳聯冀雙方進一步加強人才培養合作

新鴻基地產 （00016） 旗下新鴻基地產郭氏基金（新地郭氏基金）過去18年來支持南京大學的教育事業。日前南京大學黨委書記譚鐵牛率領大學代表團，與新地主席兼董事總經理郭炳聯及新地郭氏基金執行董事郭婉儀會面，雙方就加強人才培育進行交流。

郭炳聯表示，集團及基金除了在南京大學設立獎助學金項目，以支持家庭經濟困難的優秀學生學習外，亦希望與南京大學探討進一步加強人才培養的合作，新地在長三角地區有不少發展項目，一向對優秀人才求賢若渴，加上近年香港政府積極吸納人才，南京大學作為「高端人才通行證計劃」中的合資格大學之一，相信可吸引更多優秀畢業生通過該計劃來港發展。

新地郭氏基金開展逾80個慈善項目

新地郭氏基金於2006年設立「新鴻基地產郭氏基金南京大學獎助學金」，至今已完成共三期獎助學金項目，受惠學生近3,000人次，總捐助金額近1,600萬港元。近年受資助畢業生的成績十分出眾，八成在海內外大學或研究院繼續深造，兩成在政府或大型企業工作。

新地郭氏基金成立20年來，開展逾80個慈善項目，受惠人數近70,000人，遍及全國28個省市。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

相關文章：【業績｜新地系】新鴻基地產中期基礎純利按年跌36.1%至94.7億元　中期息1.25元

相關文章：【大行報告｜本地地產股】摩通：二手樓交投減少利好一手市場　發展商首選新地

編輯：陳韻妍

港股 新鴻基地產（00016） 大學教育 大學 郭炳聯 新地
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款