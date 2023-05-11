▲ 【慈善工作】新地郭氏基金過去18年支持南京大學教育 郭炳聯冀雙方進一步加強人才培養合作

新鴻基地產 （00016） 旗下新鴻基地產郭氏基金（新地郭氏基金）過去18年來支持南京大學的教育事業。日前南京大學黨委書記譚鐵牛率領大學代表團，與新地主席兼董事總經理郭炳聯及新地郭氏基金執行董事郭婉儀會面，雙方就加強人才培育進行交流。

郭炳聯表示，集團及基金除了在南京大學設立獎助學金項目，以支持家庭經濟困難的優秀學生學習外，亦希望與南京大學探討進一步加強人才培養的合作，新地在長三角地區有不少發展項目，一向對優秀人才求賢若渴，加上近年香港政府積極吸納人才，南京大學作為「高端人才通行證計劃」中的合資格大學之一，相信可吸引更多優秀畢業生通過該計劃來港發展。

新地郭氏基金開展逾80個慈善項目

新地郭氏基金於2006年設立「新鴻基地產郭氏基金南京大學獎助學金」，至今已完成共三期獎助學金項目，受惠學生近3,000人次，總捐助金額近1,600萬港元。近年受資助畢業生的成績十分出眾，八成在海內外大學或研究院繼續深造，兩成在政府或大型企業工作。

新地郭氏基金成立20年來，開展逾80個慈善項目，受惠人數近70,000人，遍及全國28個省市。

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編輯：陳韻妍