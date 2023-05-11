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【郵輪股】雲頂香港遭取消上市地位　5.15為最後上市日期

股市 12:15 2023/05/11

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【郵輪股】雲頂香港遭取消上市地位　5.15為最後上市日期

雲頂香港 （00678） 公布，於4月28日，公司收到聯交所發出的信件，表示基於公司不再適合上市的原因，聯交所的上市委員會根據上市規則已決定取消公司的上市地位。

公司股份上市的最後一天為5月15日，並將於5月16日上午9時起取消公司股份上市地位。公司無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核。事實上，公司自2022年1月18日起停牌。

公司指，所有股東及投資者應注意，於最後上市日期後，儘管公司股份的股票仍然有效，但股份將不會在聯交所上市及不可於聯交所買賣。此後，公司將不再受上 市規則規管。

雲頂香港曾經營「星夢郵輪」、「麗星郵輪」等郵輪品牌，但受到疫情打擊而陷入財困，並進行清盤。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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編輯：姚卓然

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