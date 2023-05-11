▲ 【大行報告｜內銀股】大摩：三內銀股最受惠於削協定及通知存款自律上限 消除「讓利」壓力

外電引述消息指，內地下周一起調低銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，四大國有銀行自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。摩根士丹利表示，下調協定及通知存款自律上限有助銀行改善淨息差及盈利增長，當中中信銀行 （00998） 、民生銀行 （01988） 及招商銀行 （03968） 最為受益。

大摩指，是次協定及通知存款自律上限下調後，國有銀行執行標準改為基準利率加10個基點，其他金融機構為執行基準利率加15或20個基點不等，相信此舉有助防止銀行出現非理性搶存款的行為，而且有助降低銀行的融資成本，預期有關行動的存款，佔總企業存款約40%至50%。

淨息差改善程度繫於企業存款需求有多大

大摩稱，內銀股淨息差改善程度，全繫於企業存款需求有多大，以及銀行的存款息率有多高。對國有銀行來說，企業存款需求約佔全存款22%至27%，估計淨息差會改善2至3基點。至於信行、民生、招行等股份銀行，淨息差改善幅度可高達5至8基點，主要由於企業存款需求佔比較高，如招行及信行便達37%，而且企業存款息率也較高，達1.3至1.4厘。

更重要是，是次調低存款自律上限後，國有銀行及小型銀行的差距便由原先的20至30基點，縮小至10點，預期部分存款市佔率或會轉移至大型國有銀行。

大摩認為，內銀近年在淨息差及股本回報上一直承受壓力，是次中央調低協定及通知存款自律上限，反映政策官員看到內銀的壓力，以及低息環境對內銀盈利的影響，恐因此影響其抵禦風險及支持穩定信貸供應的能力，相信銀行為公共服務「讓利」的壓力將可消除。

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編輯：陳韻妍