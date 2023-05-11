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【英國王室】哈里告非法收集私隱 小報庭審首日即道歉

環球社會熱點 12:09 2023/05/11

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英國哈里王子（Prince Harry）早前入稟，起訴英國《鏡報》所屬集團「鏡報集團報業公司」（Mirror Group Newspapers）以非法手段收集其個人私隱。最新披露的法庭文件顯示，集團在庭審首日已向哈里道歉。

【查理斯加冕】哈里觀禮坐第3排 化身獨行俠完場即閃 【下一頁】

周三（10日）公開的法庭文件指出，集團在開庭首日就20年前一次非法竊取哈里個人私隱致歉，同意哈里有權接受合適賠償。

集團聲稱不了解相關私隱資訊詳情，但相信與哈里某次在夜店的行為有關。報章亦承認，當年曾為非法收集哈里私隱支付費用。

集疇同日發聲明，承認過去曾經犯錯，會負擔全面責任，並為當日行為道歉。集團強調如今公司已截然不同，會真誠對待今次審訊。

英女王曾稱梅根邪惡 與哈里相戀是徹底災難 【下一頁】

哈里代表律師表示，案件涉及大量非法竊取他人私隱行為，而且非法行為長時間持續。哈里早前雖返回英國出席父親﹑英王查理斯（King Charles III）加冕禮，但未有現身首日庭審。英國媒體報稱，哈里6月或現身作證。

哈里與3名代表眾多名人的律師起訴《鏡報》及其他集團旗下小報，指控報章在1991年至2011年間透過電話竊聽及其他非法手段，獲得他們的私隱資訊。

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責任編輯：吳漢培

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