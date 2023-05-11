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【大行報告｜建行939】高盛：削協定及通知存款自律上限利好內銀淨息差　重申對工行、建行買入評級

股市 12:05 2023/05/11

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【大行報告｜內銀股】高盛：削協定及通知存款自律上限利好內銀淨息差　重申對工行、建行買入評級

中國全國市場利率定價自律機制據報近日發通知，下周一（15日）起，四大國有銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。高盛發表報告，指假設貸款利率在需求改善下趨於穩定，有關政策應能助內銀緩解淨息差壓力，支持淨息差連續回升。該行重申對工行 （01398） 、建行 （00939） 買入評級。

高盛指，通知存款和協定存款等短期存款息率較高，很受歡迎，但推動了銀行昂貴的資金成本。政策的改變將重置這兩種短期存款的利率上限。雖不清楚該兩類存款的規模，以及降低這些存款利率會否轉化為降低貸款利率，而無法估計淨息差改善程度，但大多數銀行的存款期限都在1個月以下。因此，可預期由於這些短期高收益存款的存款利率上限的降低，短期存款成本將減少，支持淨息差。

而從首季內銀業績顯示，大多數大型銀行淨息差按年降約30個基點，為了抵消資產收益率的下降，降低存款成本可為銀行提供喘息空間。該行重新審視所覆蓋內銀的股息收益率，H股平均約為8%，在不削減派息的情況下可能具有吸引力。重申對高收益的工行和建行買入。

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編輯：胡學能

港股 國有內銀股 大行報告 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國市場 定期存款 短期存款 派息 金融
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