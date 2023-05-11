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【Google I/O】Google推PaLM 2迎戰ChatGPT　支援Bard等25款工具

科技 12:21 2023/05/11

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Google I/O大會今（11日）凌晨揭幕，近期的科技寵兒人工智能（AI）工具成為I/O大會焦點。Google在會上也正式推出新一代語言模型「PaLM 2」，支援多種語言，並將引入至超過25款Google新產品和功能中使用。

【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用

Google指，PaLM 2是運用超過100種語言的多語言資料訓練而成，大大提高了其在各種語言中理解、生成的能力。還可以翻譯成語、詩詞和謎語等，含有微細細節的文本。另通過了進階語言能力測試，達到Mastery等級。

透過對大量公開的開源程式資料集進行訓練，及在其資料庫中加入包括數學公式的科學盃究論文和網頁，Google 指，PaLM 2擁有強大的推理能力和程式編寫能力，精通Python和JavaScript等常見的程式語言。

供4種規模尺寸方便微調　增應用場境

PaLM 2模型有不同的規模尺寸，使其應進行微調，並應用在不同的使用情境之中。目前，Google表明將推出4種規模的PaLM 2，由小到大分別是Gecko、Otter、Bison、Unicorn。其中以Gecko最為輕巧，可在離線的行動裝置上運作。

此外，為加快PaLM 2的應用，Google在會上推出25款由PaLM 2提供支援的新產品及功能，包括AI聊天機械人Bard、協作工具Workspace、醫學大型語言模型Med-PaLM 2、用於安全性用途的PaLM 2特別版Sec-PaLM、生成式 AI 協作工具Duet AI for Google Cloud。

【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用

【AI chatbot點餐】美國漢堡Wendy's攜Google Cloud　建專屬AI聊天機械人推新點餐服務

責任編輯：殷凱怡

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