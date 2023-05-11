【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高

據內地報道，雖然港股自1月反彈見頂後反覆回落，但北水依然持「愈跌愈買」的策略。大量資金還借助ETF布局港股。數據顯示，截至周二（9日），今年來博時恒生醫療保健ETF獲淨申購61.33億份，廣發中證香港創新藥ETF獲淨申購22.53億份。另華夏恒生ETF淨申購份額也在15億份以上。

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資金持續流入下，多隻港股ETF份額創下歷史新高。截至周二，華夏恒生互聯網科技業ETF、廣發中證香港創新藥ETF、景順長城中證港股通科技ETF和華夏恒生中國企業ETF的最新份額分別為675.71億份、24.41億份、62.74億份和13.02億份，均創下歷史新高。

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工銀瑞信基金基金經理趙栩指出，當前港股投資價值主要有幾個方面，一是經濟復甦逐步得到驗證，在基本面整體向好的背景下，估值修復有望延續；二是內地資金對於港股的配置仍在增加，對港股形成一定支撐；三是美國聯儲局加息進入尾聲，其對港股流動性的壓制已臨近拐點。

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責任編輯：林衛