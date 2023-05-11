【數據點睇】創2021年2月來新低 中國4月CPI按年僅升0.1%

國家統計局周四（11日）公布4月全國居民消費價格指數（CPI）按年漲幅進一步回落至0.1%，低於市場預期，更創了2021年2月以來新低，而全國CPI按月則回落0.1%，反映國內需求不足的情況日益明顯。

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按年計，CPI漲幅比上月回落0.6個百分點。當局解釋，主要因上年同期對比基數較高。其中，食品價格漲幅比上月回落2個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。非食品中，服務價格上漲1%，漲幅擴大0.2個百分點，其中出行類服務恢復較好，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格漲幅在7.2%至28.7%之間。

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值得注意是，4月工業品出廠價格指數（PPI）連降7個月，按年下跌3.6%，降幅較上月擴大1.1個百分點。當局解讀，主要受國際大宗商品價格波動、國內外市場需求總體偏弱，以及上年同期對比基數較高等因素影響。按年計，石油和天然氣開採業價格降幅擴大0.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅擴大2.6個百分點；煤炭開採和洗選業價格降幅擴大6.1個百分點。

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責任編輯：林衛