  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】創2021年2月來新低 中國4月CPI按年僅升0.1%

股樓投資 11:59 2023/05/11

分享：

分享：

國家統計局周四（11日）公布4月全國居民消費價格指數（CPI）按年漲幅進一步回落至0.1%，低於市場預期，更創了2021年2月以來新低，而全國CPI按月則回落0.1%，反映國內需求不足的情況日益明顯。

【同場加映】溫股知新：入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

按年計，CPI漲幅比上月回落0.6個百分點。當局解釋，主要因上年同期對比基數較高。其中，食品價格漲幅比上月回落2個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。非食品中，服務價格上漲1%，漲幅擴大0.2個百分點，其中出行類服務恢復較好，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格漲幅在7.2%至28.7%之間。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

值得注意是，4月工業品出廠價格指數（PPI）連降7個月，按年下跌3.6%，降幅較上月擴大1.1個百分點。當局解讀，主要受國際大宗商品價格波動、國內外市場需求總體偏弱，以及上年同期對比基數較高等因素影響。按年計，石油和天然氣開採業價格降幅擴大0.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅擴大2.6個百分點；煤炭開採和洗選業價格降幅擴大6.1個百分點。

【同場加映】青姐話：中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
PPI CPI 國家統計局 經濟 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款