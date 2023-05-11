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【比亞迪1211】比亞迪據報分拆整合智能駕駛開發部　大部分員工分流至電子集成部

股市 11:56 2023/05/11

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【比亞迪1211】比亞迪據報分拆整合智能駕駛開發部　大部分員工分流至電子集成部

據內媒報道，比亞迪 （01211） 規劃院的智能駕駛研發負責人王歡已經離職，其負責的智能駕駛開發部被分拆整合，該部門超500名員工，大部分被分流進韓冰負責的電子集成部。 

比亞迪周四（11日）現升1.4%，報246.8元。

此次調整完成後，電子集成部總監韓冰已經成為比亞迪規劃院的智能駕駛研發負責人。與此同時，韓冰還在同步籌備比亞迪的智能駕駛芯片設計團隊。 

據了解，過往，韓冰負責的電子集成部主要研發操作系統、域控制器、中間件等，如今，加上算法業務和智駕芯片，團隊規模超過千人。與雙模系統（主要研發插電式混合動力技術）中心、智能網聯中心並列，成為比亞迪規劃院的三大核心板塊之一。 

關於韓冰的芯片設計團隊和比亞迪第六事業部的半導體業務如何分工，消息人士透露，芯片的封裝集成可能交給六部。

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編輯：姚卓然

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