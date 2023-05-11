【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動

▲ 【港元拆息】隔夜HIBOR升至2007年以來最高

港元拆息HIBOR持續走高，短期拆息升幅更為明顯，隔夜HIBOR升至2007年以來最高，新報4.80607厘，單日升近37基點。其他年期HIBOR普遍走高，1個月以下的拆息單日升幅達37至50基點。

市傳兩間發鈔行近日問同業拆借大額短期港元，今（11日）再傳出，事緣是有基金擬搬總部到新加坡，有資金轉往一家本地有網點的星資銀行，滙款需時，令兩間發鈔行近日要問同業借錢，致港滙緊張而轉強，市傳金管局已致電上述新加坡的有關銀行了解。

金管局：港元拆息亦受市場港元資金供求影響

金管局發言人回覆本報查詢時指，港元市場保持運作暢順，該局通過日常的市場監察工作，並未發現有異常的活動，香港銀行體系存款總額保持平穩，5月份數據將一如以往於6月底公布。發言人表示，在聯滙制度下，港元拆息趨近美元拆息，亦會受市場港元資金供求的影響，隨着較早前有資金流出港元體系觸發弱方兌換保證，銀行體系總結餘相應回落至目前440多億港元水平，聯滙制度下的利率自動調節機制發揮作用，港元拆息逐步向上，港元滙率亦稍走強，穩定於兌換區間之內。此調節過程完全符合聯滙制度設計及預期。

發言人續指，銀行續穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉，在有需要時可隨時透過金管局的常設港元流動資金安排獲取港元流動資金。

香港銀行公會公布，截至5月11日（星期四）上午11時10分，綜合12至20間本地銀行拆息中間報價的平均價，最新HIBOR如下：

年期 港元利息結算率（厘） 按日變化（厘） 隔夜 4.80607 ＋0.36797 1星期 4.55024 ＋0.44072 2星期 4.57102 ＋0.50869 1個月 4.52952 ＋0.37190 2個月 4.48929 ＋0.28334 3個月 4.49071 ＋0.22881 6個月 4.48869 ＋0.14202 12個月 4.56119 —0.00357

上述報價撇除最高和最低3間銀行的報價，據市場消息，近日有兩家發鈔銀行向同業借取大額而年期較短的港元，個別本地銀行的隔夜拆息報價昨日一度高見5厘以上。

大新鄧子健：私貸市場無可避免要加息

大新銀行 （02356） 總經理兼零售銀行處副主管鄧子健表示，近日銀行結存或較之前少了一些，令波動性增加而致拆息上升，未知會否再有短暫性的大幅波動。他指出，整體港元拆息近日轉強，可能是資金需求所帶動，或者可能有融資計劃，如果港元拆息持續再升，私人貸款市場資金成本料增加，私貸市場無可避免要加息。

鄧子健表示，隨着香港去年底對外通關，商業貸款活動增加，今年私貸應比過去增長為多，客戶娛樂消費增加，貸款需求會增加，料今年商業、私人貸款市場都會有穩健增長。他指，去年該行私人貸款有低單位數增長，略優於市場，預計今年整體私貸市場貸款會持續溫和增長，料市場增長幅度保持單位數增長。

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編輯：胡學能、麥德銘