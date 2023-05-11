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【大行報告│bilibili】大摩下調嗶哩嗶哩目標價　「賽馬娘」押後推令收入貢獻減少

股市 11:32 2023/05/11

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【大行報告│bilibili】大摩下調嗶哩嗶哩目標價　「賽馬娘」押後推令收入貢獻減少

摩根士丹利指，由於「賽馬娘」於內地推出時間或會押後，加上短期推出的可能性不大，因此預期對bilibili嗶哩嗶哩 （09626） （美：BILI）的收入貢獻將由第二季延遲至第三季，因此預期嗶哩嗶哩今年遊戲收入增長18%至59億元人民幣。

嗶哩嗶哩早前宣布回購可換股債券，大摩指，嗶哩嗶哩於今年6月及明年回購債券後，今年利息開支料減少14%，明年再減29%，因此將公司今年及明年的經調整虧損分別調高2%及0.3%，而基於內地互聯網行業出現估值下調趨勢，故此調低嗶哩嗶哩目標價，由24美元降至22美元，評級維持「與大市同步」。

大摩稱，截至去年底，嗶哩嗶哩的現金及短期投資總值約196億元人民幣，足夠今年至明年上半年回購債券及資本開支的用途。

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編輯：陳韻妍

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