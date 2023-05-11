【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用

▲ 科技巨頭Google在今（11日）凌晨舉辦的開發者大會Google I/O上，發佈Google Maps新技術，採用沉浸式視覺為使用者提供路線圖。

近來沉浸式體驗備受追捧，香港有不少藝術展覽均以此作噱頭。但沉浸式體驗的應用並不局限於藝術領域，科技巨頭Google在今（11日）凌晨舉辦的開發者大會Google I/O上，發佈Google Maps新技術，採用沉浸式視覺為使用者提供路線圖。

Google Maps新功能以Google去年推出的沉浸式視覺技術為基礎，使用電腦視覺及人工智能（AI）將數十億張街景和航拍圖融合在一起，創建世界數碼模型，方便使用者在出發前先行預覽和了解路線。

沉浸式視覺路線圖（Immersive View for Routes）盡可能將所有資料集中到同大平台，允許用户立即查看所需信息。若使用者提供了路線便能獲得多維度體驗，以預覽單車徑、行人路、十字路口及停車場等。而功能亦以Google歷史和即時數據向用户提供天氣或路面狀況等資料。

功能支援Android和iOS系統，預期未來數月在15個城市推出，包括阿姆斯特丹、柏林、倫敦、洛杉磯、巴黎和東京等。

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Google推客製化技術

另外，Google宣布推出鳥瞰圖API（Aerial View API）和照片級真實3D功能（Photorealistic 3D titles）實驗版本。前者能讓用户以高空俯視形式製作影片，並將其納入應用程式或網頁，展示地方的外觀。後者則容許品牌在Google Map上創建獨有的客製化及沉浸式地圖體驗。

責任編輯：歐朗欣

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