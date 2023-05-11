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【本地保險】宏利香港及澳門首季年度化保費等值銷售額增26%　目標年底前再擴大代理人團隊

股市 10:54 2023/05/11

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【本地保險】宏利香港及澳門首季年度化保費等值銷售額增26%　目標年底前再擴大代理人團隊

宏利香港及澳門首季保險銷售額錄得雙位數按年升幅，首季年度化保費等值（APE）銷售額按年增長26%至16.6億元，其中危疾保險計劃及合資格延期年金保單的APE銷售額均按年增長逾40%。

在中港兩地解除所有防疫限制並與內地恢復全面通關後，帶動内地訪客的強勁需求。宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，首季錄得強勁的銷售勢頭。不單是經紀渠道，宏利香港和澳門的專業代理人團隊在推動銷售增長方面也發揮了重要貢獻，帶動儲蓄、危疾、合資格延期年金保單等多種產品的銷售額均錄得雙位數的按年增幅。

截至3月底，宏利香港及澳門的專業代理人數目為11,112人，而其目標是在今年年底前進一步擴展代理人團隊。

内地訪客APE銷售額創下季度新高

首季内地訪客的APE銷售額創下季度新高，是疫情前2018和2019年季度平均水平的兩倍以上。季内内地訪客業務在所有分銷渠道均錄得銷售增幅，而在APE銷售總額的佔比亦創下新高。

白凱榮指，隨著香港和澳門邁向經濟復甦，相信本地和内地訪客對康健和保障產品的興趣將會持續。為進一步滿足客戶的需要，集團將在尖沙咀開設第二間尊尚客戶中心，以擴充其客戶服務設施，而首間尊尚客戶中心開設接近兩年，重點協助其的銀行和經紀夥伴滿足高端客戶和内地訪客的不同理財需要。

另外，宏利香港繼續成為全港第一大強積金供應商，截至3月底，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.1%，按年增長0.2個百分點；今年1月1日至3月31日期間，按預計淨流入計算，宏利的市佔率為30.1%。

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編輯：姚卓然

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