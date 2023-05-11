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拜登施壓共和黨人 不提高美債務上限恐經濟衰退

環球經濟金融 10:56 2023/05/11

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（10日）再向國會共和黨人施壓，警告國會如再不迅速採取行動提高債務上限，恐導致美國陷入經濟衰退及有大量人失業。

英國通脹料較預期頑固 辛偉誠減半目標或淪空談 【下一頁】

共和黨要求以具追溯效力形式削減政府開支，以換取提高債務上限，白宮將共和黨削減預算的提議稱為《美國違約法案》（Default on America Act）。

拜登希望能在無須削減開支下通過提高債務上限，但表示願意就新一份預算談判。

他當日於紐約州一間大學演講，強調必須在提高債務上限這場戰鬥中取勝。他警告政府一旦債務違約，將摧毀美國的疫後經濟，也會破壞美國於全球的地位。

英擬推中學生醫療學徒計劃 望解決人手不足 【下一頁】

拜登列出共和黨人計劃削減的政府開支，包括預防退伍軍人自殺的政府資源。

據拜登指，化石燃料行業希望政府取消對個體和企業安裝節能設備的免稅額，而共和黨的提議只為鞏固私利。

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責任編輯：鄭錦玲

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