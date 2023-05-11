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【新股IPO】蒙古Steppe Gold擬年內來港雙重上市　已在加拿大、德國掛牌

新股IPO 11:09 2023/05/11

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【新股IPO】Steppe Gold擬年內來港雙重上市　累積生產黃金逾16萬盎司

蒙古貴金屬生產商Steppe Gold宣布，計劃今年香港雙重上市。Steppe Gold表示，在香港上市可加深來自亞洲及北美的投資者對集團認識，爲其提供更方便的交易渠道，同時增加流動性，改善估值，並為身在亞洲的Steppe Gold股東提供更佳的交易平台。

Steppe Gold現時於多倫多證券交易所（TSX）、美國場外交易集團OTCQX、法蘭克福交易所（FSE）掛牌。參考TSX報價，Steppe Gold最新市值約7233萬加幣（約4.23億港元）。

2020年起在蒙古開採黃金

Steppe Gold自2020年開始生產黃金，基地位於蒙古Altan Tsagaan Ovoo（ATO） 金礦第一期氧化區域，累計已生產16萬盎司黃金。

Steppe Gold的ATO第二期擴建項目計劃於2025年開展，料每年生產逾10萬黃金當量盎司，將持續生產至2036年，全部維持成本（AISC）約為每盎司 850美元。集團目標資源為潛在開發規模20萬黃金當量盎司和資源基礎超過450萬黃金當量盎司。

除蒙古的生產基地外，Steppe Golda最新簽署協議，收購秘魯高品位Tres Cruces氧化物開發商Anacortes（OTCQX：XYZFF）全數股權，該項目為全球最高品位的金氧化物開發地點之一。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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記者：宋佩恩

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