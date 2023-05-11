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【美股焦點】歐盟料下周一批准微軟690億美元收購動視暴雪　 早前英國出手阻止

股市 10:44 2023/05/11

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【美股焦點】歐盟料下周一批准微軟690億美元收購動視暴雪　 早前英國出手阻止

外電引述知情人士指，歐盟反壟斷監管機構將於下周批准微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI），下周一（5月15日）看似是最有可能宣布的日子。歐盟反壟斷監管機構早前已將5月22日定為作出決定的最後期限。

報道指，在微軟同意與包括輝達Nvidia（美：NVDA）、烏克蘭軟件開發團隊Boosteroid和日本雲遊戲公司Ubitus在內的雲流媒體競爭對手達成許可協議後，歐盟反壟斷監管機構預期將批准是次收購。

微軟將把《使命召喚》帶動Steam

與此同時，微軟與任天堂和美國分銷商Valve達成協議，後者擁有全球最大的視頻遊戲分發平台Steam。若收購成功，微軟將把動視暴雪旗下的《使命召喚》（Call of Duty）等遊戲帶到他們的遊戲平台上。

歐盟反壟斷監管機構拒絕對報道作出評論。

英國競爭及市場局（CMA）於4月表明，會出手剎停微軟（美：MSFT）收購遊戲發行商動視暴雪（美：ATVI），稱擔心微軟交易將阻礙雲遊戲領域的競爭，而微軟則稱會提出上訴。

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相關文章：【美股焦點】英國出手阻止微軟690億美元收購動視暴雪　微軟照升逾7%、動視暴雪插9.4%

相關文章：【MSFT】微軟盤前彈逾7%、逼300美元　首季業績超預期

編輯：陳韻妍

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 電玩手遊 收購 遊戲 任天堂 歐盟 競爭條例
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