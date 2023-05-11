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英國通脹料較預期頑固 辛偉誠減半目標或淪空談

環球經濟金融 10:41 2023/05/11

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）多次強調，當地通脹有望在今年內下跌一半。但有智庫分析指出，英國通脹較預期更頑固，相信2023年難以達成辛偉誠的目標。

英擬推中學生醫療學徒計劃 望解決人手不足 【下一頁】

英國國家經濟及社會研究中心（National Institute of Economic and Social Research，簡稱NIESR）指出，當地食物及其他生活必需品價格持續上升，代表今年全年通脹率可能維持高位。

英國3月通脹維持10.1%，NIESR一如辛偉誠預期通脹會下跌，但今年跌幅將不如政府估計可達一半。NIESR預計，2023年底時通脹會減至5.4%，較政府估算有輕微差距。

NIESR總監查達（Jagjit Chadha）形容辛偉誠決定降通脹目標是個錯誤，警告可能阻礙央行英倫銀行達致2%通脹率目標。他認為政府不應針對通脹發表目標，讓措施聚焦在只減半，導致出現反效果，使通脹變頑固。

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NIESR表示，受新冠及持續的生活成本危機造成的經濟影響，英國5分1低收入家庭今年的年度入息或減少4,000英鎊（約4萬港元）。反觀，當地家庭平均減少３,000英鎊。

NIESR預計，高通脹持續及工人薪酬調整水平疲弱下，英國的個人可支配收入在今年減少0.7%，明年更下降1.1%。

財政部發言人表示，政府的生活成本紓困措施的規模在歐洲國家中已屬前列，將繼續與英倫銀行合作抗擊通脹，致力今年把通脹率減半。發言人指政府必須持續計劃，讓民眾收入進一步增加，為未來長期經濟增長建立合適條件。

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責任編輯：吳漢培

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