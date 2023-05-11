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【業績｜保險】宏利金融跌1%　首季扭虧轉賺14億加元　派息0.365加元

股市 16:10 2023/05/11

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【業績｜保險】宏利金融首季扭虧轉賺14億加元　派息0.365加元

宏利金融 （00945） 首季歸於股東的收入淨額14億加元，去年為虧損12.2億加元。核心盈利為15.3億加元，按固定匯率基礎計算，按年增長 6%。公司派息0.365加元。

宏利金融周四（11日）全日跌1%，報151.6元。

集團首季新造業務價值為5.09億加元，按年減少5%。亞洲新造業務價值按年減少4%，主要由於產品組合較不利好，而銷量上升抵銷了部分影響。加拿大新造業務價值下跌12%，主要由於年金及團體保險銷量下跌，而個人保險及年金邊際利潤提高則產生若干抵銷作用。美國新造業務價值增加6%，主要受惠於訂價行動及利好的產品組合，惟銷量下降抵銷了部分影響。

與此同時，集團年度化保費等值銷售額為16億加元，按年減少3%。其中，亞洲方面，年度化保費等值銷售額在香港的增長帶動下上升5%。宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，亞洲對集團首季逐步展現的銷售勢頭感到鼓舞，區内經濟擺脫疫情影響並持續反彈，帶動香港的年度化保費等值銷售額較 2022 年首季錄得雙位數升幅。

集團首季新造業務合約服務邊際利潤（CSM）為4.4億加元，按年減少13%。宏利首席財務官韋寧頓表示，儘管季内經營環境持續面對挑戰，銷量回落影響增長步伐，但集團認為CSM每年維持8%至10%的增幅目標仍然合適，並對亞洲業務的發展勢頭感到樂觀。

至於集團第一季全球財富與資產管理業務錄得44億加元的淨流入，而2022年首季則錄得68億加元的淨流入。季內「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率錄得 138% 的水平。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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編輯：姚卓然

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