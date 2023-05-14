【海洋科技】自供電水底相機　探索海洋除障礙

▲ 水底環境成像（Imaging Underwater Environments）對海洋科學、可持續發展、氣候學、國防、機械人學、地質學、太空探索和食品安全等眾多領域，都具有重大作用。（MIT）

科學家估計，地球上逾95%海洋從未被觀察過，但現時的水底相機（Underwater Camera）卻存在供電限制及高成本問題。麻省理工學院（MIT）有研究團隊發明了「自供電水底相機」，毋須安裝電池也能在水中持續運作，協助科學家觀察海洋環境，更有助監測氣候變化。

水底環境成像（Imaging Underwater Environments）對海洋科學、可持續發展、氣候學、國防、機械人學、地質學、太空探索和食品安全等眾多領域，都具有重大作用。例如透過記錄水底的影像，就能監控海洋污染程度、了解氣候變化對海底環境的影響，以至追蹤養殖場魚類健康和成長狀況。

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不過，目前要長期以水底相機拍攝海洋圖像，是非常困難的事情，當中以供電限制最難處理。

要為水底相機持續供電，方法之一是將水上研究船的發電機設置電纜，然後接駁至相機直接供電，但這艘船就需要長期留在海上；另一做法是，派遣一艘船定期返回相機的位置，在其快沒電時為其充電，但兩種做法都需要高昂成本，成為了拓展海底探索的阻礙。

拍攝彩色照片 無綫電波傳輸

MIT電子工程及電腦科學系副教授Fadel Adib領導研究小組，成功克服水底相機的供電限制問題，開發了毋須電池供電的水底相機，其能源效率更是其他水底相機約10萬倍，且在黑暗的海底環境也能拍攝彩色照片，並可通過無綫電波傳輸圖像數據。

「自供電海底相機」的運作是由聲波驅動，Fadel Adib解釋是利用了「壓電效應」（Piezoelectricity）的原理。壓電效應屬於介電質（Dielectric）材料中一種機械能與電能互換的現象，當對壓電材料施加力量時，正離子和負離子的位置就會移動，產生正負電荷偏移，亦即「電極化」（Electric Polarization），從而產生電壓。

運行數周 監測氣候尋新物種

他指出，該相機正是採用壓電材料製成的傳感器來獲取能量，而這些傳感器是安裝在相機外部，當受到機械力的作用時就會產生電壓，例如當水中的聲波碰到傳感器時，它們就會振動並將機械能轉換成電能。

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這些聲波可以來自任何來源，包括在海上往來的船隻、又或暢游中的海洋生物等。傳感器會先為照相機儲存收獲的能量，直到它積累到足以為拍攝照片和通訊數據的電子裝置供電。

在捕獲和編碼圖像數據後，相機還可利用聲波，將數據傳輸到重建圖像的接收器上。此外，由於該相機不需要接駁電源，所以可在海底連續運行數周，讓科學家獲得足夠長的時間，在海洋深處尋找新物種。

對Fadel Adib而言，這發明最令人興奮的應用之一，就是氣候監測，因為他的研究團隊正在建立氣候模型，而這技術將可獲取更豐富的海洋數據，幫助建立更準確的氣候模型，從而更好地了解氣候變化如何影響海底世界。

記者：陳卓賢

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