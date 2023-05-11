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【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）

Hot Talk 09:35 2023/05/11

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【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》

周杰倫演唱會每晚的焦點，一定是與觀眾合唱，昨晚被周杰倫點名合唱的第一排觀眾，卻不是普通觀眾，而是文化藝術盛事委員會主席、K11集團創辦人兼主席、新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛。

鄭志剛獻唱 現場觀眾表現興奮

與周董合作的片段昨晚在社交平台瘋傳，有網友更指鄭志剛才是真「周董（周大福執行董事）」！兩名周董在現場合唱《說好的幸福呢》，從網上片段所見，熱愛唱歌的鄭志剛非常享受是次合唱，但在眾多觀眾面前難免有點緊張，導致有少少失準，不過現場觀眾表現興奮，在鄭志剛身旁的觀眾亦聽得如痴如醉。

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演唱會結束後，周杰倫更在IG上載了與鄭志剛合唱的畫面，並指「唉呦 原來你會唱」，鄭志剛其後也在自己的IG以笑面emoji回應，並答謝周杰倫給他一個美好的體驗。

鄭志剛與周杰倫曾合作舉辦藝術展

兩名周董合作的片段疫傳後，不少網友都對此事點評，有網友稱「素人唱歌算不錯，好過朱主席多多聲」，「同周董好似係好friend？」。

原來鄭志剛與周杰倫識於微時，兩人曾合作舉辦藝術展，2021年6月，蘇富比拍賣行及K11集團曾聯手為「JAY CHOU X SOTHEBY’S」拍賣舉行預展，兩者是推廣文化與藝術普及化的路上的合作夥伴。

鄭志剛一向醉心音樂，今年初便在IG分享與BLACKPINK的4名成員合照，4名成員站在鄭志剛身後，並做出「V」字手勢。

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編輯：陳韻妍

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