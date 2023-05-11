【異動股】世紀睿科全日升7%　建議改名為「交個朋友控股有限公司」

▲ 【異動股】世紀睿科建議改名為「交個朋友控股有限公司」

世紀睿科 （01450） 公布，建議將英文名稱由「Century Sage Scientific Holdings Limited」改為「Be Friends Holding Limited」。中文雙重外文名稱則由「世紀睿科控股有限公司」更改為「交個朋友控股有限公司」。

世紀睿科股價今早高開近15%，開報2.46元；曾升23%至2.64元；午後升幅收窄，全日升7%，收報2.29元，成交3940萬元。

世紀睿科表示，隨著集團對產業佈局的進一步優化以及多元化發展戰略部署的不斷推進，董事會認為建議更改公司名稱將為公司提供更適合的企業形象及戰略方向，以及將更好地反映公司做強新媒體業務的決心。

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責任編輯︰梁浩碩