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【港交所388】港交所據報正準備提案　擬在惡劣天氣期間進行交易

股市 09:16 2023/05/11

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【港交所388】港交所據報正準備提案　擬在惡劣天氣期間進行交易

港交所 （00388） 正準備在颱風期間進行交易，據彭博引述消息人士指，港府正草擬允許在極端天氣日子繼續開市的提案，來跟進2月財政預算案的建議。

對於銀行系統運作、資金轉帳、港交所中央結算系統結算時間等潛在問題。消息人士指，為解決擔憂，股票交易在極端天氣開放期間，小型經紀商可以選擇延遲結算和交割，又指雖然風險很小，但該計劃的風險落在港交所、證監會和金管局身上。而最終提案仍在討論，可能會在即將進行的公眾諮詢之前發生變化。

此前2月，財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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編輯：姚卓然

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